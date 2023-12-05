В КСП Челябинской области заявили о переходе к рынку дорогого труда

Кадровый дефицит нивелирует уровень зарплат в столице России и регионах. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по итогам 11 месяцев 2023 года на Южном Урале в очередной раз обновлен исторический минимум по числу безработных.