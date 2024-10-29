Армянская газета написала, что спросил Алиев у Пашиняна об Арцахе в Казани

Вопрос, почему Армения не требует возврата находящегося в азербайджанском плену экс-госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, задал премьер-министру Армении Николу Пашиняну президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонних переговоров на XVI саммите в Казани, 29 октября пишет армянская газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.