На Украине возбуждено свыше 80 тысяч уголовных дел против военнослужащих вооруженных сил страны за самовольное оставление части или отказ участвовать в боестолкновениях, сообщил депутат Верховной рады Руслан Горбенко.
В Раде заявили о 80 тысячах уголовных дел против военных, не желающих воевать
Комментарии
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Eduard
Меня удивляет,что россияне не жахнули по Раде в рабочий день и час!
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15 час.
Eduard
Фальшивой власти(после переворота она фальшивая) никто и ничего нп должен.А Украину украисть невозможно,как и Солнце,всё лживая пропоганда.Украину вообзе озещали передать Польше.Так что воевать чисто "За Украину" это глупо!
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15 час.
Eduard
Зеленского и его суку на фронт отправьте,пусть от бутиков отдохнут!
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15 час.
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