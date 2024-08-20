В Раде заявили о 80 тысячах уголовных дел против военных, не желающих воевать

Eduard Меня удивляет,что россияне не жахнули по Раде в рабочий день и час!

Eduard Фальшивой власти(после переворота она фальшивая) никто и ничего нп должен.А Украину украисть невозможно,как и Солнце,всё лживая пропоганда.Украину вообзе озещали передать Польше.Так что воевать чисто "За Украину" это глупо!