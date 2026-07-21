На Черном море — волны дронов: российская армия начала новую операцию

Удары ВС РФ по Одессе — подготовка к более масштабным действиям Алексей Михайлов Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Накануне, 16 июля российское военное ведомство выложило новые видео ударов наших беспилотников по транспортам в Черном море.
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