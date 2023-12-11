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Как в современном мире подделывают старинные предметы искусства

Как в современном мире подделывают старинные предметы искусства

  Проблема фальсификации существует тысячелетия. Джордж Вазари – автор знаменитых «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», рассказал об удивительном случае подделки от самого Микеланджело Буонарроти.

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