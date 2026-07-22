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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коваленко о том, что в «Зените» много иностранцев: «Значит, они посильнее будут. Проблем с коммуникацией не было, коллектив был дружный, обстановка в раздевалке – здравая»

Полузащитник « Локомотива » Александра Коваленко , арендованный у « Сочи », высказался о том, что в « Зените » много иностранных футболистов.

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