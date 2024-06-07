Кристапс Порзингис: «Сегодня убедился в том, что я достаточно неплох»

Латыш не играл с 29 апреля из-за мышечной травмы. В первом матче финала против «Далласа» (107:89, 1-0) бигмен «Бостона» за 21 минуту набрал 20 очков (8 из 13 с игры), 6 подборов и 3 блок-шота.
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