«Звёздные врата» Дональда Трампа

Дональд Трамп, помимо уже заявленных интересов к природным ресурсам и контролю над ними, зарекомендовал себя как сторонник разработки и активного применения искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях, поскольку уже на второй день своего официального пребывания в должности президента США объявил о создании нового частного совместного предприятия, которое может оказать серьезное влияние на инновации в области искусственного интеллекта как в США, так и за пределами страны.
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