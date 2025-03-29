«Звёздные врата» Дональда Трампа

Дональд Трамп, помимо уже заявленных интересов к природным ресурсам и контролю над ними, зарекомендовал себя как сторонник разработки и активного применения искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях, поскольку уже на второй день своего официального пребывания в должности президента США объявил о создании нового частного совместного предприятия, которое может оказать серьезное влияние на инновации в области искусственного интеллекта как в США, так и за пределами страны.