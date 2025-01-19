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Премьер Израиля призвал не прекращать огонь до передачи ХАМАС списка заложников

Премьер Израиля призвал не прекращать огонь до передачи ХАМАС списка заложников

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал армии (ЦАХАЛ) распоряжение не начинать прекращение огня в секторе Газа до тех пор, пока палестинское радикальное ХАМАС не передаст список освобождаемых заложников.

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