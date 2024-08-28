Политолог о встрече Путина с Евраевым: «Ставка на выпускника Школы губернаторов себя оправдала»

Президент Владимир Путин провел встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Последний рассказал президенту, как развивается область, что в нем модернизируется, как обстоят дела со здравоохранением, об инфраструктурных проектах и профориентации молодежи.
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