Сеть супермаркетов "Молоко" продолжает печалить гнилой картошкой, при этом ценник на куриные яйца продолжает падать.
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Сеть супермаркетов "Молоко" продолжает печалить гнилой картошкой, при этом ценник на куриные яйца продолжает падать.
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