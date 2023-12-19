Более 100 юных пациентов встретят Новый год в Тульской областной больнице

В стенах Тульской детской областной больницы некоторым юным пациентам придется встретить Новый год. Об этом рассказал главный врач медучреждения Дмитрий Харитонов, передал корреспондент Тульской службы новостей.
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