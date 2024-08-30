Главы МИД ЕС не договорились о снятии ограничений на удары ВСУ по России

29 августа министры иностранных дел Европейского Союза во время заседания в Брюсселе обсуждали, в частности, возможность снятия ограничений на радиус действия оружия, которое было поставлено Украине, однако к консенсусу не пришли.
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