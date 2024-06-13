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«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днём России

«Единая Россия» поздравила жителей регионов с Днём России

Партия организовала по всей стране патриотические флешмобы, творческие и спортивные мероприятия, концерты и автопробеги Для каждого из нас Россия – это гораздо больше, чем страна, в которой мы родились, в которой живём, работаем, создаём семьи и воспитываем детей, отметил секретарь Генсовета «Единой России», врио главы Республики Алтай.

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