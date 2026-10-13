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Царьград

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Жительница Березников обманула знакомую на 50 тысяч через фейковый аккаунт

Жительница Березников обманула знакомую на 50 тысяч через фейковый аккаунт

Жительница Березников создала в соцсети страницу-двойник аккаунта своего приятеля и от его имени заняла у знакомой более 50 тысяч рублей, которые потратила на собственные нужды.

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