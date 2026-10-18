Натуральную рыбную икру можно отличить от имитации по названию продукта и составу. Надписи «имитированная», «структурированная» и «аналог икры» указывают, что продукт изготовили по специальной технологии, сообщила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СБ Ученые создадут к...
- ИТ Жительница Челяби...
- АШ Ямал не выделил к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым