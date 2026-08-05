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Светом научились управлять за 74 фемтосекунды: метаповерхность отклонила луч на 13 градусов без единой движущейся детали

Светом научились управлять за 74 фемтосекунды: метаповерхность отклонила луч на 13 градусов без единой движущейся детали

Кремниевая наноструктура, активируемая лазерными импульсами, меняет направление и форму светового пучка в рекордном темпе — это обещает полностью оптические вычисленияМеждународная группа физиков из Калифорнийского университета в Беркли и Тель-Авивского университета создала метаповерхность, которая перестраивает направление и форму лазерного луча за 74 фемтосекунды (74×10-15 с).

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