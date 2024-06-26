Минфин предложил увеличить пошлину за развод в 8 раз

Пошлину за расторжение брака планируется поднять с 650 рублей до 5000. Речь идет о случаях, когда супруги, не имеющие общих несовершеннолетних детей, разводятся при взаимном согласии, а также когда разводятся через суд.
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