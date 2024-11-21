Депутат ГД Белик призвал Запад пересмотреть военных планов в отношении РФ

Западным странам лучше сейчас пересмотреть военные планы в отношении России, пока не поздно, заявил депутат Государственной думы (ГД) от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик 21 ноября РИА Новости.
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