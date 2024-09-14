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«Пока издержки не превысят пользу»: как США намерены пролонгировать военную поддержку Киева

«Пока издержки не превысят пользу»: как США намерены пролонгировать военную поддержку Киева

В Пентагоне сообщили, что у ведомства в распоряжении ещё $5,9 млрд на нужды Украины в рамках программы списания оружия с американских складов по указу президента США, но почти весь объём этих средств аннулируется, если конгресс не продлит соответствующие полномочия на 2025 финансовый год.

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