Сила в правде
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Сила в правде

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  • Анфиса Иванова
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    Трамп всё время останавливает и ограничивает одну и ту же сторону. А как мы попали под его командование? Ну ладно, Зе...Ракета целилась в...
  • саша пупкин
    Ну так надо наступить на этот глаз, чтоб не раскидывали где не попадя)))США и Европа поло...

Терпение Трампа на пределе. Конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее

Терпение Трампа на пределе. Конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее

Военный конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее. Стороны должны прийти к мирной сделке, пока у президента США Дональда Трампа не лопнуло терпение.

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