Терпение Трампа на пределе. Конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее

Военный конфликт на Украине должен закончиться как можно скорее. Стороны должны прийти к мирной сделке, пока у президента США Дональда Трампа не лопнуло терпение.
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