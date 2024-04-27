Апрельская инфляция в Токио рухнула вниз

Темпы роста цен в Токио, столице Японии, замедлились в текущем месяца до экстремальных значений. Если в марте индикатор поднимался на 2,6% и пребывал выше 1% с начала 2022-го года, то апрельский показать опустился на 0,8%.
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