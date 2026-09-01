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Регионы России

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МТС Банк запускает сделки с цифровыми валютами в рамках нового регулирования

МТС Банк запускает сделки с цифровыми валютами в рамках нового регулирования

ПАО «МТС-Банк» анонсировал планы по запуску сервисов для совершения сделок с цифровыми валютами и цифровыми правами с 1 сентября 2026 года в связи с вступлением в силу Федерального закона № 282-ФЗ «О цифровых валютах и цифровых правах».

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