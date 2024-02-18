ПродолжимШкольники приветствуют И.В.Сталина и членов правительства, находящихся на мавзолееКолонна спортсменов на машинах недавно восстановленного Харьковского велосипедного заводаЭскизы оформления колонны велосипедистов.
Всесоюзные физкультурные парады 1930–1940-е годы - 2
Комментарии
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Леонид Никулин
страна нормальных людей.. нормальной одежды.. нормального образа жизни .нормальной идеологии ..да просто нормальная Страна!
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19 час.
Жанна Чешева
Воистину так!
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18 час.
ВераВерная
И всем места хватало, и все дружили, и были огромной сильной страной...
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12 час.
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