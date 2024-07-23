Исследователям удалось заглянуть в римский саркофаг в гробнице Цербера

﻿﻿В 2023 году археологи обнаружили под Неаполем так называемую «Гробницу Цербера». 2000-летний мавзолей назван в честь прекрасных картин, одна из которых изображает самый опасный подвиг Геракла — пленение трехголового пса-монстра Цербера.