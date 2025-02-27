Раскрыты действия Буйнова после инцидента со сбитой женщиной

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Народный артист России, певец, экс-участник ансамбля «Веселые ребята» Александр Буйнов отправился выступать на корпоратив в центре Москвы сразу после инцидента с женщиной, сбитой на пешеходном переходе в Подмосковье.