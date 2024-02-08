39-летний УАЗ-3151, снятый с консервации, продают по цене новой Lada Vesta

Внедорожников УАЗ-469 и УАЗ-3151 на вторичном российском рынке сейчас хоть отбавляй, но конкретно этот экземпляр выделяется на фоне остальных рядом особенностей, которых нет ни у одной из других таких машин.
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