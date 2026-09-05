Как Россию развалить и мигрантов защитить – учат в школе, учат в школе… На пятый год войны ООН натаскивает наших детей

В 2025 году в Екатеринбурге при поддержке государства прошло мероприятие, обернувшееся скандалом. На первый взгляд – неожиданным.
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