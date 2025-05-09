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День Победы: Путин возложил цветы к Вечному огню вместе с мировыми лидерами

День Победы: Путин возложил цветы к Вечному огню вместе с мировыми лидерами

Русский президент вместе с зарубежными лидерами возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата.После окончания парада Победы в Москве русский президент Владимир Путин возложил цветы к Вечному огню на Красной площади.

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