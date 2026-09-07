Наварро о победе над Калинской: «Знаю, что Анна может поймать кураж, поэтому хотела как можно сильнее сбить ритм»

Эмма Наварро прокомментировала победу над Анной Калинской в 1/8 финала US Open – 6:4, 6:2. «Знаю, что Анна может поймать кураж, поэтому хотела как можно сильнее сбить ритм.
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