В России стартовало производство внедорожников Haval H9

Пока на базе готовых кузовов, но локализацию будут расширять На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство флагманского рамного внедорожника Haval H9.
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