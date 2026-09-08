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В России стартовало производство внедорожников Haval H9

В России стартовало производство внедорожников Haval H9

Пока на базе готовых кузовов, но локализацию будут расширять На заводе «Автотор» в Калининграде началось серийное производство флагманского рамного внедорожника Haval H9.

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