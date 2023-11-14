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Томский торт и поездка на Байкал: как в Москве проходит международная выставка-форум «Россия»

Томский торт и поездка на Байкал: как в Москве проходит международная выставка-форум «Россия»

На ВДНХ в Москве проходит международная выставка-форум «Россия», участниками которой стали все 89 субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти, крупные корпорации, представители других стран, а также общественные организации.

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