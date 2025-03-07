Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 002 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    У  Трампа  нет    сильной  власти  даже  в  США...Нет  ее  и  в  мире  ,  проплаченном  глобалистами...И  нет  у  Тра...План А Трампа по ...
  • сергей
    Я прочитал и ОХУЕЛ!!!. Как такое может быть. Неужели никто не знал? Деньги теперь навряд ли вернёшь. А этих выбляков ...Кто «открывал вор...
  • Валерий Фоменков
    5 лет - это само собой. А перед этим выплата средств жертвам её аферы.Суровое наказание...

Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Макрон мстит мёртвому Пригожину: Тайный смысл угроз нового европейского "ястреба" русским

Царьград Коллаж Царьграда Президент Франции Эммануэль Макрон, который ещё совсем недавно пытался прикинуться миротворцем, внезапно заявил, что Париж не собирается бросать Украину без военной и финансовой помощи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
-
Ответить
11 час.
Н
Наталия
Это кто у нас ястреб?! Этот петух крашеный?! ха-ха три раза!
Ответить
11 час.
наверх