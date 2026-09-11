В Дзержинске прошла встреча с Почетными гражданами города

Глава Дзержинска Михаил Клинков в день празднования 5‑летия присвоения статуса «Город трудовой доблести» встретился с Почетными гражданами города, о чем написал в своих социальных сетях: «Встречи с Почетными гражданами Дзержинска – всегда хорошая возможность услышать компетентное мнение о развитии города.