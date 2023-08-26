Европейские дипломаты не хотят валить в свой сад из африканских джунглей

МИД Франции заявил, что мятежники не имеют права требовать от французского посла покинуть Нигер. Как всегда Запад цинично использует двойные стандарты: кровавый мятеж на Украине и свержение легитимной власти - это якобы борьба за демократию, потому дали хунте все права, так как это в интересах англосаксов.
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