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Иваново

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Поздравляем военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск России

Поздравляем военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск России

Поздравляем военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск России Для нашего региона это особый праздник - с 1993 года на территории Ивановской области дислоцируется прославленная 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

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