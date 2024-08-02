Поздравляем военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск России Для нашего региона это особый праздник - с 1993 года на территории Ивановской области дислоцируется прославленная 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.
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