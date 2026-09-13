Абий Ахмед отметил, что Лавров стал выглядеть моложе с 2019 года

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед на переговорах с Владимиром Путиным отметил, что Сергей Лавров выглядит моложе по сравнению с 2019 годом.
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