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СРОЧНО! Побережье Кубани – воют сирены! Беспилотники идут с моря и по суше

СРОЧНО! Побережье Кубани – воют сирены! Беспилотники идут с моря и по суше

Жителей и гостей курортных городов предупреждают об опасности. Как сообщает мониторинговый канал LPR, для Новороссийска, Геленджика, Туапсе и близлежащих – тревога по беспилотникам с моря и по суше.

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