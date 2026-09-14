СРОЧНО! Побережье Кубани – воют сирены! Беспилотники идут с моря и по суше

Жителей и гостей курортных городов предупреждают об опасности. Как сообщает мониторинговый канал LPR, для Новороссийска, Геленджика, Туапсе и близлежащих – тревога по беспилотникам с моря и по суше.
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