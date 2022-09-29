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В Забайкалье в преддверии осеннего призыва граждан на военную службу состоялся сбор с должностными лицами военных комиссариатов края

В Забайкалье в преддверии осеннего призыва граждан на военную службу состоялся сбор с должностными лицами военных комиссариатов края

Данный сбор стал завершающим этапом в подготовке к осеннему призыву граждан на военную службу по призыву в 2022 г.

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