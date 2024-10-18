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"Ведомости" сообщили о повышении отпускных цен на куриное яйцо на птицефабриках

"Ведомости" сообщили о повышении отпускных цен на куриное яйцо на птицефабриках

Крупнейшие птицефабрики России подняли закупочные цены на куриное яйцо. Об этом пишет "Ведомости". С начала ноября птицефабрика "Вараксино" повысит закупочные цены на яйца "Вараксино" и "Село зеленое" на 8%.

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