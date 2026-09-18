Кот Том стал «наблюдателем» на выборах в селе Лазо Камчатки

Кот Том стал неотъемлемым участником выборов в селе Лазо Камчатского края. Четвероногий наблюдатель, за которым местные жители следят с интересом и заботой, присутствует на избирательном участке № 133 во время голосования с 18 по 20 сентября.
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