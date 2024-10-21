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В Пермском крае три ребенка погибли во время пожара

В Пермском крае три ребенка погибли во время пожара

Площадь возгорания составила 140 квадратных метров.В Пермском крае в результате пожара погибли трое детей.

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