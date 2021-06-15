Заноза

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Голос Мордора: Какими должны быть компенсации Украине за потерю газового транзита

Голос Мордора: Какими должны быть компенсации Украине за потерю газового транзита

Как известно, существует пять степеней принятия: отрицание, гнев, торг, депрессия и, собственно, само принятие.

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Юрий Седов
Кулеба уж такой мастак выдумывать , только бы не сковырнули с тёплого местечка.
Леонид Буравлев
У них в правительство назначают только со справкой из психдиспансера о том, что кандидат ДЕБИЛ от рождения в 7 поколении!)))
Дмитрий Гурин
Да останутся у них "клиенты" в Востойной гейропе с прибылью раза в два меньше. Не фиг было тырить.
Обозреватель
Не ,ну охренели хохлы в край! Неужели эта наглая авантюра получит поддержку у долбанного запада?
mark kapustin
Это всё, что заслужили хохлы....
Обозреватель
mark kapustin
Комментарий скрыт ..........
Обозреватель
Послал одобрительно- картинку палец вверх- ну эти ссайтовцы ,походу, убирают изображения ,нахрена -вопрос... Ладно если бы с матами ,твоя дуля чем им не нравиться?
mark kapustin
Дуля видимо понравилась , раз пока не убрали , во всяком случае пока весит в ленте . А вот почему убрали ваш комент, это вопрос.....
Обозреватель
нет дули твоей, может хохлы свирепствуют?ха
mark kapustin
Но я её вижу в ленте, ладно опубликую ещё раз.
Владимир Петросов
Ну вот и пришло время когда "кто не скачет, тот москаль".
mark kapustin
А что с них взять...... у них свой начальник 😂
mark kapustin
Это всё, что заслужили хохлы....

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