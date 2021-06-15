Голос Мордора: Какими должны быть компенсации Украине за потерю газового транзита

ЗанозаГолос Мордора: Какими должны быть компенсации Украине за потерю газового транзита Как известно, существует пять степеней принятия: отрицание, гнев, торг, депрессия и, собственно, само принятие.Вернуться к статье146НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий СедовКулеба уж такой мастак выдумывать , только бы не сковырнули с тёплого местечка.Леонид БуравлевУ них в правительство назначают только со справкой из психдиспансера о том, что кандидат ДЕБИЛ от рождения в 7 поколении!)))Дмитрий ГуринДа останутся у них "клиенты" в Востойной гейропе с прибылью раза в два меньше. Не фиг было тырить.ОбозревательНе ,ну охренели хохлы в край! Неужели эта наглая авантюра получит поддержку у долбанного запада?mark kapustinЭто всё, что заслужили хохлы....Обозревательmark kapustinКомментарий скрыт ..........ОбозревательПослал одобрительно- картинку палец вверх- ну эти ссайтовцы ,походу, убирают изображения ,нахрена -вопрос... Ладно если бы с матами ,твоя дуля чем им не нравиться?mark kapustinДуля видимо понравилась , раз пока не убрали , во всяком случае пока весит в ленте . А вот почему убрали ваш комент, это вопрос.....Обозревательнет дули твоей, может хохлы свирепствуют?хаmark kapustinНо я её вижу в ленте, ладно опубликую ещё раз.Владимир ПетросовНу вот и пришло время когда "кто не скачет, тот москаль".mark kapustinА что с них взять...... у них свой начальник 😂mark kapustinЭто всё, что заслужили хохлы....Комментировать
Свежие комментарии