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«Чудо с косичками» Ольга Корбут обвинила тренера в растлении — он всё отрицал до самой смерти

«Чудо с косичками» Ольга Корбут обвинила тренера в растлении — он всё отрицал до самой смерти

Имя Ольги Корбут в мировой гимнастике стало синонимом невозможного. Хрупкая гимнастка из Гродно, «чудо с косичками», она изменила представление о возможностях человеческого тела и принесла советской сборной золото Мюнхена-1972.

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