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Сергей Кравцов: «Ожидаем, что количество детей, выбравших математические и естественно-научные предметы на ЕГЭ, превысит 34% от общего количества»

Сергей Кравцов: «Ожидаем, что количество детей, выбравших математические и естественно-научные предметы на ЕГЭ, превысит 34% от общего количества»

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел совещание с членами Правительства. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил о начале экзаменационной кампании 2025 года, а также о предварительных итогах года.

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