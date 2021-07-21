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Сколько денег нужно россиянам для безбедной жизни

Сколько денег нужно россиянам для безбедной жизни

Мария Трифонова коллаж/sneg.TV Три четверти российских семей не имеют достаточно средств, чтобы свести концы с концами.

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Van Van
Для безбедной жизни всех-всех-всех денег нужно не более того что осело в заграницах.
Лада Мира
Чаще считают еду ,жилье ,одежду .Пенсионеры тратят на лекарство постоянно как и на жилье и чем дольше на путинскомдожитии тем больше траты и на увеличение хронических болячек и тем более на рост цен. А еще есть быт и в быту в год десятки тысяч расходов на домашнее хозяйство и впридачу десятки тысяч улетает денег на ремонты жилья и замену латанного годами перелатанного оборудования -кухня ,сантезника ,ванная комната и тп Когда то я видела жилье пожилой пенсионерки - убогое и развалившееся с ободранными обоями ,продавлеными постелью и диваном , давно сдохшим телевизором и на ладан дышащей газ плитой . У старухи несколько лет как сломан кран на кухне и неисправен унитаз. Все годы в ванной она набирает воду для смыва унитаза ,там же моет посуду и моется сама. Давно одна с минимальной пенсией которую тратит на жилье и лекарства с трудом остается на поесть . Те что были заначки "на черный день ", ушли на похороны сына поги бшего не женатым и бездетным ,а следом на похороны мужа .Отмучилась
Александр Клово
Это зарплаты для москвичей? Честные люди таких денег не получают.

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