Петербургский боксер-блогер попал в больницу после соревнований

У него диагностировали лёгкий ушиб головного мозга, а также переломы костей черепа и носа Петербургский боксер Степан Павлов, который известен не только своими спортивными достижениями, но и блогерской карьерой в интернете, попал в больницу после соревнований.
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