Eduard

Американские обезьяны которые юольше всего требуют этот Закон не принимать,у себя в США его имеют и давно.Лицемеры помойные.У себя значит в Америке таких деятелей иноагентов они за шпионов считает,зато в Грузию их просто подсылают и трогатт не велят.Говорят в Грузии чуть не каждый четвертый это предатель иноагент.Не удивительно,что они пытаются Грузию подарить Европе даром,а им подарят сосиску из Госдепа!