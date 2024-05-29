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Спикер парламента Грузии пообещал сам подписать закон об иноагентах вместо президента

Спикер парламента Грузии пообещал сам подписать закон об иноагентах вместо президента

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили предполагает, что президент страны Саломе Зурабишвили не подпишет закон об иностранных агентах, поэтому 29 мая он заявил, что сам сделает это вместо нее.

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Комментарии
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Eduard
Американские обезьяны которые юольше всего требуют этот Закон не принимать,у себя в США его имеют и давно.Лицемеры помойные.У себя значит в Америке таких деятелей иноагентов они за шпионов считает,зато в Грузию их просто подсылают и трогатт не велят.Говорят в Грузии чуть не каждый четвертый это предатель иноагент.Не удивительно,что они пытаются Грузию подарить Европе даром,а им подарят сосиску из Госдепа!
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21 час.
Eduard
Иноагентыэто предатели и шпионы,во многих странах мира они так и считаются.В США они есть,но именно Законами они ограничены,что в Грузии и пытаются тоже сделать!
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21 час.

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