Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Украины назвал СБУ ответственной за удары дронов по российским аэродромам

Президент Украины назвал СБУ ответственной за удары дронов по российским аэродромам

Атаку дронов на российские аэродромы устроила Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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