Кристина Азимова: «Все мы – это Петербург»

Председатель Молодежной коллегии Санкт-Петербурга при губернаторе Санкт-Петербурга, студентка СПбГУ, участница Молодежного форума «Мы с Невы» - о работе организации В качестве председателя Молодежной коллегии мне удалось наладить сотрудничество со многими молодежными организациями города и тем самым показать, что все мы - это Петербург.